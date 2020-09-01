Митрополит Переяславский и Вишневский Православной Церкви Украины Александр Драбинко заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом митрополит сообщил на своей странице в Facebook. По словам Драбинко, его диагноз подтвердил ПЦР-тест.

«Для предотвращения недопониманий и кривотолков, своим долгом считаю целесообразным уважительно сообщить, что в результате очередного, планового, ежемесячного прохождения исследования на COVID-19 методом RT-ПЦР получил «позитивный» результат», – написал митрополит ПЦУ.

По его словам, он не знает, где и при каких условиях мог заразиться коронавирусом. Однако, согласно предписаниям медиков, он будет находится на самоизоляции до 15 сентября.

«Классические симптомы пока отсутствуют. Температура в норме. Людей, с которыми имел контакт в последние дни, прошу с вниманием отнестись к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу. Прошу святых молитв», – отметил митрополит.

Как мы уже рассказывали ранее, украинская телеведущая Маричка Падалко заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Также заразились вирусом двое из троих ее детей.

А также звезда «Квартала 95» Елена Кравец заразилась COVID-19.