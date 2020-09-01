Народного депутата Гео Лероса исключили из состава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии «Слуга народа».

Как отмечается, решение было принято после того, как были подведены итоги сбора подписей по данному вопросу.

«По результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде», – сказано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, народный депутат от фракции Слуга Народу Гео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль.

Напомним, что ночью 17 августа в Броварах неизвестные подожгли автомобиль программы журналистских расследований «Схемы», который принадлежит водителю программы – участнику съемочной группы Борису Мазуру.