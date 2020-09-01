Стали известны подробности чрезвычайного происшествия, которое произошло в Житомирской области, где 31 августа прогремел взрыв на железнодорожном полотне.

В частности, в Службе безопасности сообщили, что произошедшее было терактом.

На перегоне «Сокорики-Бехи» во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв. В результате этого были деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы.

Правоохранители начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути.

«Обстоятельства совершения преступления расследуются следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Одновременно в полиции Житомирской области сообщают, что поезд, в котором перевозились нефтепродукты, повреждений не получил. Пострадавших нет. А глава Житомирской ОГА Виталий Бунечка добавил, что ремонтные бригады всю ночь ремонтировали разрушенные пути для возобновления движения.

Ранее взрыв прогремел на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода. Там взорвалась трансформаторная подстанция, а после начался пожар. Местные жители подозревают, что взрыв мог прогреметь по вине охотников за металлом, которые регулярно наведываются на неработающий завод, вырезая кабель.