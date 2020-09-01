В сентябре подорожает газ для населения, стартует местная предвыборная кампания. Также стартует учебный год.

О том, что изменится в сентябре для украинцев, говорится в материале Страны.

Цены на газ в Украине в сентябре

С 1 сентября газ для населения в рамках месячного контракта подорожает на 45% — с 2,59 грн до 4,7 грн за куб. м. По годовому контракту его цена увеличится на 10% — с 4,73 грн до 5,24 грн за кубический метр.

В «Нафтогазе» поясняли, рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона.

Повышение минималки

С 1 сентября в Украине должна повысится минимальная зарплата — до 5 тысяч гривен. Правда, с учетом роста минималки предприниматели уже готовятся к повышению единого налога и ЕСВ.

Как ранее сообщало Zavtra, физические лица-предприниматели будут платить больше налогов, потому что единый социальный взнос зависит от минималки (22% от минимальной зарплаты) — с 1 сентября ЕСВ за месяц будет составлять 1100 гривен. Кроме того, малому и среднему бизнесу также придется не сладко, нужно искать дополнительные средства на зарплаты. Специалисты предполагают, что бизнес может уйти в «тень», выдавая зарплаты в конвертах или увольняя работников.

Проблемы могут быть и у государственных организаций, которые не могут выдавать зарплаты в конвертах, но им надо откуда-то брать дополнительные деньги. Если деньги брать неоткуда, руководство будет переводить своих сотрудников на неполный рабочий день или половину ставки.

Кроме того, рост минималки может «съесть» инфляция (рост цен).

Границы и карантин

До 28 сентября запрещен въезд в Украину для всех иностранцев. Zavtra публиковало список людей, которые смогут пересечь границу, несмотря на запрет.

Отметим, запрет согласовали накануне массового паломничества хасидов в Умань на праздник Рош-ха-Шана. Однако многие из них начали приезжать еще в августе.

С 1 сентября изменятся условия въезда украинцев в другие страны. Так, с 1 сентября Венгрия вводит запрет на въезд для иностранцев, но сохранит транзит для украинцев, если они выполнят ряд условий. Среди них — согласие пройти проверку на COVID-19 .

С 1 сентября усложнится въезд туристов в Египет. От граждан Украины старше 6 лет будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Тест нужно делать не позднее, чем за 48 часов до прибытия.

Зачисление в вузы

В сентябре станут известны результаты вступительной кампании. Списки зачисленных студентов вузы обнародуют 5 сентября. Ранее Zavtra сообщало, кто прошел на бюджет в 2020.

Новый учебный год

1 сентября дети вернутся за парты. В учебных заведениях вводят такие санитарные нормы, как измерение температуры перед уроками, санитайзеры, учителя должны будут носить маски на переменах. Если кто-то из учеников заболеет — на самоизоляцию отправят весь класс.

Названы области, в которых дети не пойдут в школу 1 сентября

Местные выборы

ЦИК объявила старт избирательного процесса местных выборов с 5 сентября. Само голосование состоится 25 октября.

Напомним, порог «пропорционалки» опустили с городов с количеством избирателей 90 тысяч и более до населенных пунктов с числом избирателей от 10 тысяч. Это означает, что советы в небольших городках и даже крупных поселках будут избирать по партийным спискам.

Избирательную квоту для местных выборов оставили 25%. Чтобы надеяться на мандат, кандидату нужно набрать голосов не менее 25% от избирательной квоты. Такие участники выборов перемещаются на начало списка, а под ними будут кандидаты, не набравшие 25% от квоты, в порядке, установленном партией при формировании избирательного списка.

В свою очередь правила двух туров для избрания мэров распространили на города с числом избирателей свыше 75 тысяч. Кандидатами в мэры могут быть и самовыдвиженцы. Можно баллотироваться сразу и на пост сельского/поселкового/городского головы и в совет этой же общины.

Новые правила кредитных лимитов на карточках

С 1 сентября банки должны будут заранее информировать клиентов о кредитном лимите или его изменении, а также указывать его отдельно от собственных средств клиента, поскольку Нацбанк изменит правила кредитных лимитов.

Банки должны будут указывать отдельно собственные средства и отдельно сумму кредитного лимита, чтобы не было путаницы и бессознательного пользования кредитом.

Также банки должны будут заранее уведомлять клиента об установлении, уменьшении или увеличении кредитного лимита и указывать реальную годовую ставку по кредиту.

Кроме того, на сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

«Пакеты малыша» по-новому

Родителям выдадут банковские карты со специальным режимом использования. Текущий счет получателю денежной компенсации откроет ПриватБанк. Для этого родители должны обратиться в подразделение соцзащиты населения. После зачисления средств их можно будет израсходовать исключительно на покупку детских товаров или товаров для роженицы в магазинах и интернет-магазинах, которые присоединились к реализации пилотного проекта. Средства можно будет потратить в течение года со дня начисления.

Осенний график КПВВ на Донбассе

Пункты пропуска на Донбассе с 1 сентября переходят на осенний режим работы с 07:00 до 18:30. При этом на неподконтрольную территорию будут пропускать до 18:00. Таким образом время работы КПВВ сокращается на 2,5 часа в день, поскольку летом пункты пропуска открывались в 06:00 и закрывались в 20:00.

По осеннему графику будут функционировать КПВВ «Марьинка», КПВВ «Новотроицкое», КПВВ «Станица Луганская».