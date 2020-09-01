В ночь на 1 сентября в одном из супермаркетов Умани избили хасида.

Подробности сообщает Объединенная еврейская община.

Конфликт между неизвестными местными жителями и паломниками произошел после полуночи. Сообщается, что хасиды приехали в магазин, чтобы совершить покупки. В какой-то момент произошел конфликт, в ходе которого четверо неизвестных избили одного из брацлавских хасидов (его друг на момент драки отошел). Пострадавшему разбили до крови нос.

Пострадал израильтянин с видом на жительство в Украине. Сейчас полиция занимается этой ситуацией.

Фото: jewishnews

Напомним, в ночь на 28 августа в Умани произошли столкновения между местными жителями и хасидами, которые приехали встречать еврейский Новый год Рош ха-Шана.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана) 18-20 сентября 2020 года в Умани невозможно в связи с распространением COVID-19 в Украине.