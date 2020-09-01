В Киеве в ночь на 1 сентября на Бессарабской площади автомобиль протаранил летнюю площадку кафе, где находились посетители. Один человек госпитализирован.

Подробности сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

По информации ресурса, виновником чрезвычайного происшествия стал водитель Volkswagen. Авто въехало в людей, которые отдыхали в заведении. В результате ДТП пострадал один из посетителей. Его в срочном порядке госпитализировали. По словам очевидцев, водитель автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Справжня карколомна аварія сталася у самому центрі міста — на Бессарабці водій #Volkswagen (#CB5810CA) влетів у літній майданчик кафе, де були відвідувачі. На жаль, одного потерпілого терміново госпіталізували. Свідки запевняють, що водій бухий у хлам. Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 31. August 2020

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