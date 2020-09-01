Российские оккупанты начали стягивать смертельное оружие, военную технику и бойцов, несмотря на объявленный режим полного прекращения огня.

Об этом сообщается в сводке Главного управления разведки, передает пресс-служба Минобороны.

Как удалось установить, действия боевиков направлены на наращивание боеспособности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ, которые контролируются командованием оперативной группировки российских оккупационных войск.

«Через неконтролируемые Украиной участка границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение, военную технику и имущество военного назначения. В течение прошлой недели в соединения и части оккупантов доставлено около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами», – сообщает украинская разведка.

В то же время, для доукомплектования подразделений боевиков на Донбассе, с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ, которые прошли специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по таким специальностям как снайперы и связисты.

Как мы уже рассказывали ранее, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава МВД Арсен Аваков раскритиковали идею заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о полной амнистии пророссийских боевиков на Донбассе.

А также, согласно данным Министерства обороны за период с 1 января 2020 года по 25 августа 2020 на Донбассе погибли 45 военнослужащих ВСУ.