1 сентября по народному календарю празднуют Феклу Свекольницу — чтят память трех мучеников Газских – Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304-306 годах. Но главный праздник этого дня — День знаний.
Zavtra напоминает, что День знаний как праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний».
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1 сентября — День знаний — поздравления и открытки
По материалам Страны
Школьный год — хорошая пора,
Новый старт, желанные свершения!
Всем друзьям желаю радости, добра,
Сил, здоровья, бодрости, везения!
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Пусть все жизненные проблемы решаются, как самые легкие школьные задачки, пусть результаты будут 12-балльными, а школьный год будет веселым и радостным!
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Желаю учиться легко и с интересом, чтобы перерывы в учебе случались всегда по расписанию, а не по болезни!
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Желаю покорить любую вершину в учебе, делать уроки быстро и с интересом, чтобы хватало времени на хобби и встречи с друзьями!
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С Днем знаний, учебы настала пора,
Побед пожелаю и на пути — добра,
Достижений больших и времени — с пользой,
Проектов полезных, полных удовольствий!
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Желаю, чтобы школьные годы запомнились прекрасным настроением, веселыми друзьями, блестящими успехами в учебе и первой влюбленностью!
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С началом нового учебного года! Желаю прекрасного дня, радостной школьной линейки, встречи с одноклассниками. Чтобы с удовольствием решать задачи и писать сочинения в новых тетрадках и конечно, получать удовольствие от учебы, несмотря на погоду за окном и оценки.
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Пусть этот учебный год будет самым лучшим! Пусть школа станет первой ступенью твоих свершений.
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С днем знаний! Пусть лучшим другом станет книга, чтобы гранит науки покорился без проблем!
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Поздравляем маленьких «почемучек» с первым в их жизни учебным годом! Пусть улыбка не сходит с лица в этот день, пусть встреча с первым учителем и одноклассниками будет теплой и радостной! Желаем самых красочных идей и вдохновения!
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Бажаю відмінні знання здобувати
І неодмінно успіху у всьому досягати.
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З 1 вересня! Бажаю натхнення, щоб без вагань та перешкод іти по життєвому шляху! Та ще зичу найкращих вчителів, щоб завжди було цікаво в школу вранці йти!