Снег в Украине может выпасть уже в октябре, а в остальном — осень будет теплой, без резких перепадов температур.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его прогнозу, начально осени будет аномально теплым.

«В сентябре только в первую неделю будет тепло, а затем похолодает, и весь месяц температура постоянно будет колебаться. Более того, это будет очень дождливый месяц: количество осадков составит на севере и в центре – 45–55 мм, на юге страны – 18–22 мм, а на востоке – 25–32 мм. Температура в начале сентября на юге и востоке страны еще будет держаться днем на уровне +25+27, на севере уже будет прохладнее +20+24», – уверен синоптик.

Согласно прогнозу, во второй половине сентября температура днем будет держаться выше +20 градусов, но ночью похолодает до +2+4.

В октябре похолодает до +16+18 днем и +4+5 ночью. При этом во второй половине октября температура на большей части Украины, кроме юга, опустится до -2-4 мороза и пойдет снег.

Ноябрь в Укриане будет с незначительными морозами и осадками в виде снега и дождя.

Напомним, погода в Украине 2 сентября существенно не изменится — страну ждет знойная жара,а похолодание придет только через несколько дней.

Как мы рассказывали ранее, средняя месячная температура ожидается на уровне 14-19 градусов тепла (в горах 11-12°) — это на 1-2° выше средних многолетних значений.