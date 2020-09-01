Павла Вовка решили не отстранять от обязанностей главы Окружного административного суда Киева. Такое решение принял Высший совет правосудия (ВСП).

Об этом сообщает на официальном сайте ВСП.

Как поясняют в ВСП, решение было принято в связи с тем, что Вовк якобы до сих пор не получил статус подозреваемого. В связи с этим, ходатайство вернули генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой.

Сегодня, 1 сентября, ВСП рассматривал ходатайство Венедиктовой об отстранении Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности. Но, документ был возвращен без рассмотрения.

Высший совет правосудия пришел к выводу, что приобщенные материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения Вовку сообщения о подозрении и, соответственно, он не получил статус подозреваемого.

Как мы уже рассказывали ранее, главе Окружного административного суда Павле Вовку представители НАБУ объявили подозрение.

Также стало известно, что в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований — расследование «дел Майдана».