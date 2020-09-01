Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская двояко ответила на вопрос, кому по ее мнению принадлежил полуостров Крым.

Свои мысли по этому поводу она рассказала в интервью изданию LRT.

По ее мнению, Крым отошел другому государству в противоречии международным законам.

«Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым «de jure» украинский, а «de facto» – российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», — сказала Тихановская.

Также Тихановская заявила, что сейчас народ Беларуси волнуют новые, честные выборы, в то время, как ситуация с Крымом очень сложная.

По ее словам, «у белорусов разные взгляды на этот вопрос». Поэтому она выразила надежду, что этот вопрос не будет разъеденять людей.

Напомним, в настоящее время Тихановская находится в Литве, где ей предоставили жилье и охрану.

Как мы уже рассказывали ранее, Верховный суд Беларуси отказал в возбуждении дела по жалобе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской на решение ЦИКа.

А также, Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в республике.