Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что смена власти в стране приведет к настоящей «резне».3при смене власти в стране, его сторонников ждет «не люстрация, а резня».

Заявление главы республики цитирует агентство «БелТА».

Лукашенко утверждает, что его поддерживают миллионы белорусов, и он опасается, что если альтернативные силы придут к власти, то «порежут все на куски, начнут резать этих людей и их детей».

«Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: «Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть». Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками», — увтерждает президента Беларуси.

Как мы рассказывали ранее, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко признал «авторитарность» власти в республике.

Тем временем, министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам.