В Украине начали отбирать субсидию на оплату коммунальных услуг у некоторых категорий украинцев.

По каким причинам украинцев могут заставить вернуть полученные деньги в бюджет, рассказывает OBOZREVATEL.

Как известно получать субсидию могут только те семьи, которые действительно нуждаются в помощи: не живут в огромных домах и квартирах, не покупают авто, не делают покупки на сумму от 50 тысяч. грн.

Соответственно, если в декларации о доходах семьи будет указана неправдивая информация, такую семью могут заставить вернуть полученные льготы.

Причины, по которым украинцев могут лишить субсидии:

наличие дома площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

покупка на сумму от 50 тыс. грн;

задолженности по ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

«С мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг, и анализируется, платил ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель осуществит оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму», – рассказал замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

В то же время, размер субсидии в Украине существенно снизился. Новая формула расчета льготы заставит украинцев оплачивать большую сумму за коммуналку.

Первые изменения украинцы почувствуют с наступлением отопительного сезона.

«Вместе со всеми изменениями, по моим подсчетам, люди будут получать субсидию на 40% меньше, чем в прошлом году. А почему это сделали? На 10,5 млрд в 2020-м уменьшили программу субсидий и на 1,5 млрд уменьшили расходы на государственную социальную помощь», – пояснил экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Как мы уже рассказывали ранее, подавляющее большинство жителей Украины считает, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их их «настоящей» стоимости. С этим утверждением согласны 83% украинцев.

Также сообщалось о том, что повышение размера минимальной заработной платы в Украине в сентябре этого года с 4 723 до 5 000 гривен приведет к росту налогов для физических лиц — предпринимателей.