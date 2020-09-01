Украинские ученые доказали существование перекрестного иммунитета для новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Результаты исследований показали, что антитела к одному коронавирусу в определенной степени распознают и другие коронавирусы. Подробности открытия бли опубликованы на сайте medRxiv.

Подробности рассказал профессор кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии ЛНМУ Ростислав Белый.

В исследованиях ученых из Украины приняли участие пациенты, которые уже переболели COVID-19.

Удалось установить, что почти у всех коронавирусов есть очень похожие участки так называемого spike-белка, которым вирус присоединяется к клетке. Причем эти участки скрыты при контакте вируса с клеткой хозяина, но после контакта белок «разворачивается», чтобы обеспечить проникновение вирусной частицы в клетку хозяина. И в этот момент упомянутые участки становятся хорошо видимыми для клеток иммунной системы.

Соответственно, они могут вызвать иммунитет.

Также, антитела к одному коронавирусу в определенной степени распознают и другие коронавирусы. Так, у пациентов после COVID-19 антитела распознавали пептиды вируса MERS.

Как мы уже рассказывали ранее, новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, осенью выживает лучше всего.

Тем временем, в Украине COVID-19 заболели свыше 123 тысяч 303 человек. Только за прошедшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердили в 2088 случаях.