Сергей Вязовский — известный музыкант, солист группы «Фристайл» и участник дуэта Kristallin — умер после продолжительной болезни. Ему было 47 лет.

Об этом написала его коллега по сцене, солистка дуэта Kristallin Ирина в Facebook.

Она напомнила, что Сергей Вязовский в 2015 году перенес внезапную коронарную смерть (прекращение эффективной работы сердца) и последние 5 лет провел в клинике в вегетативном состоянии.

Последние дни певец провел в немецкой клинике в городе Пассау.

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