Несмотря на то, что в ООН считают Минские соглашения основой для достижения мира на Донбассе, член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш заявляет, что, по его мнению, нужно на время отказаться от Минского сценария возвращения региона.

Соответствующий комментарий он опубликовал в Facebook.

По мнению Гармаша, идея предоставления особого статуса не только ОРДЛО, а всему Донбассу, о которой заявил накануне заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин, станет началом фрагментации страны и «превратит Донбасс в пророссийское гетто».

«По мне, так лучше вообще на время отказаться от Минского сценария возвращения Донбасса, чем возвращать его на условиях России. Если мы не можем выполнить Минск с пользой для нас, интерпретировать «особый статус» и другие обязательства по Минску в приемлемом для Украины варианте, то зачем нам такой Минск?» — заявил Гармаш.

Как сообщалось ранее, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава МВД Арсен Аваков осудили идею заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина о полной амнистии пророссийских боевиков на Донбассе.

Затем скандальное заявление Витольда Фокина об амнистии боевиков на Донбассе прокомментировали и в Офисе президента, там заявили, что оно не отражает официальную позицию властей Украины.