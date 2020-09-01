В Министерстве здравоохранения прокомментировали решение Конституционного суда о неконституционности введения карантина в стране.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, в решении КС не упоминается компетенция его ведомства.

«То, что касается нашей компетенции, Минздрава, относительно ограничительных мер, именно противоэпидемических, там в решении суда по этому поводу ничего не было», — пояснил министр.

Степанов утверждает, что сейчас в Украине действует идеальная модель адаптивного карантина.

Карантин усиливают в регионах только в зависимости от уровня эпидемиологической опасности.

А возвращение к жестким карантинным мерам возможны исключительно в случае, если эпидемические показатели Минздрава резко ухудшатся во всех регионах.

Напомним, в начале июня в Конституционный суд поступило представление относительно конституционности решения Кабмина о введении карантина.

Как мы уже рассказывали ранее, 18 регионов Украины имеют повышенный показатель заболеваемости COVID-19, в связи с чем они не могут ослабить карантин.

А в Киеве из-за вспышки COVID-19 уже закрыли первую школу. Речь идет об учебно-воспитательном комплексе №240 Социум.