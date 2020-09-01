На сегодняшний день в Украине проходят испытания четыре препарата, которыми могут лечить коронавирусную инфекцию COVID-19.

Подробности сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

«Зарегистрировано четыре препарата, которые могут применяться для лечения коронавируса. Они на разных стадиях испытания. Мы ждем отчетов и результатов клинических испытаний. Думаю, что мы скоро увидим результаты исследований применения этих средств в лечении коронавирусной болезни», — заявил министр.

Также он рассказал, что правительство Украины уже получило право на подачу заявки для получения вакцины от COVID-19 согласно механизму COVAX.

«Если говорить о поиске вакцины в мире, то за рубежом продолжаются клинические исследования 25 вакцин-кандидатов от COVID-19, из которых шесть находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Правительство Украины получило право на подачу заявки для получения вакцины от коронавируса согласно механизму COVAX», — отметил Степанов.

Как известно, каждая страна, которая получила право обратиться за вакциной, получает ее в объеме, который позволит провести прививки около 20% населения.

Для Украины эта цифра составляет примерно 8 миллионов доз. Эта партия вакцин будет использоваться для профилактики и защиты от коронавируса лиц из зон риска.

Как мы уже рассказывали ранее, уже к началу октября суточный прирост новых пациентов с коронавирусом в Украине может вырасти до 3 тысяч человек.

Тем временем, украинцам не стоит рассчитывать на рост реальной заработной платы в условиях нового всплеска заболеваний COVID-19.