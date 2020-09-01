В украинской армии обновили эмблемы военной формы — отныне выглядят эмблемы на воротнике и беретных знаках будут выглядеть по-другому.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Ранее, зубчатка, как эмблема, обозначала принадлежность к высшему офицерскому составу, исчезла с генеральских погон и теперь находится на воротнике.

Также изменился внешний вид эмблемы войск связи, специалистов автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности. Центральный медальон с изображением буквы «і» было заменено на стилизованное изображение электрической искры.

В десантно-штурмовых войсках появилась эмблема на воротнике, на которой изображен окрыленный парашют с пламенным мечом.

Также изменили эмблемы медицинской службы и ветеринарной медицины: «звезду жизни» заменили жезлом Эскулапа, который обвивает змея.

В качестве новой эмблемы частей радио-электронной борьбы предложен фигурный щит, на который скосом наложена стилизованная молния.

Кроме того, ввели новые эмблемы для специальностей, которые не получили собственных эмблем в «Правилах ношения военной формы одежды» в 2017 году.

Например, для армейской авиации в виде окрыленного острия копья, для морской пехоты — в виде меча Сагайдачного и скрещенных ружей, наложенных на стилизованный якорь.

Для Государственной специальной службы транспорта Украины выбрали «колесо Меркурия», которое наложено на понтонный якорь, что должно указывать на возможность установления железнодорожных переправ через водные преграды.

Как мы уже рассказывали, согласно данным Министерства обороны за период с 1 января 2020 года по 25 августа 2020 на Донбассе погибли 45 военнослужащих ВСУ.

А также, украинские военнослужащие провели масштабные учения в Херсонской области, рядом с границей оккупированного Крыма.