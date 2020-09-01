Погода в Украине 2 сентября существенно не изменится — страну ждет знойная жара,а похолодание придет только через несколько дней.

Об этом рассказывает синоптик Наталка Диденко и Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу Диденко, 2-го сентября в Укриане будет держаться настоящая летняя жара. В течение дня в большинстве областей +30+35 градусов.

В западных областях будет более прохладно — до 28 градусов тепла.

«Дождей практически не ожидается, лишь на Волыни, Ровенщине и вблизи Карпат какие-то местные осадки попытаются намекнуть на начало нового сезона», — предупреждает синоптик.

В Киеве 2 сентября будет сухо, солнечно и жарко. А вот послабления температурі стоит ждать в столице с пятницы, считает синоптик.

В гидрометцентре рассказали, что снижение температуры в Украине начнется 4-5 сентября.

А 2-3 сентября, в Центре, на Юге и Востоке будет держаться +33+36 градусов жар. Прохладнее будет в северных областях — до 30 градусов тепла и на ападе — до 26 градусов выыше нуля.

Как мы уже рассказывали ранее, средняя месячная температура ожидается на уровне 14-19 градусов тепла (в горах 11-12°) — это на 1-2° выше средних многолетних значений.

Также синоптики прогнозируют, что погода в Украине в сентябре будет дождливой, но теплой. Дожди в некоторых городах начнутся с первого дня осени.