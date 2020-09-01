Ветеран АТО, писатель и блогер Валерий Ананьев рассказал о проблеме самоубийств среди участников войны на Донбассе.

В интервью для «4 канала» защитник объяснил, что толкает людей на страшный шаг и возмутился из-за того, что государство не занимается психологической реабилитацией ветеранов.

«Когда ты оказываешься в ситуации, где стоишь и вокруг тебя руки и ноги лежат, тогда картина мира разрушается. И в голове – там не хаос. Это просто каша из мыслей, принципов, сопоставлений. Ты понимаешь, что весь мир, каким ты его видел и воспринимал до этого, он не такой. И это разрушает сознание. Поэтому часто люди с этим не справляются и кончают жизнь самоубийством», – отметил Ананьев.

По его мнению, существенную роль в этом играет и незрелость украинского общества.

«Например, человек находится на фронте. Ему волонтеры напевают на ушко, что: «Вы сражаетесь за нас, вы – Герои». Плюс человек также себя убеждает в том, что он – красавчик, он воюет ради тех, кто там. Пока они там в барах, на дискотеках, бизнесом занимаются, с подругами гуляют», – пояснил ветеран.

«И это накладывается также на ребят на фронте. И они возвращаются сюда в мирное общество с четким осознанием, что они что-то делали ради кого-то. И они видят, что им не просто здесь не благодарны – многим в лучшем случае по фиг. В худшем они услышат: «Мы вас туда не посылали».

«И у человека появляется обида на общество. И эта обида порождает внутри крота, который начинает жрать человека изнутри. Кто-то находит способ с этим кротом как-то находить общий язык: кто-то его спаивает, а у кого-то этот крот догрызает до сердца, и человек погибает, исчезает в прямом смысле этого слова», – добавил воин.

Ананьев подчеркнул, что особо остро проблема суицида среди воинов появилась в 2015 году, когда активная фаза война перешла в более статическую. Драматичности, по словам Ананьева, добавляет тот факт, что в Украине проблему игнорируют (даже нет, по его словам, официальной статистики). Он считает, что для того, чтобы уберечь защитников от роковых решений, необходимы профессиональные психологи, но государство об этом не заботится.

Как сообщалось ранее, с начала 2020 года на Донбассе, согласно официальным данным, погибли 45 военнослужащих Украины.

В ООН накануне заявили, что Минские соглашения — единственная основа для достижения мира на Донбассе, несмотря на то, что они не всегда выполняются.