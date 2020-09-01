В Украине планируют ввести доплату к пенсиям для пенсионеров старше 75 лет.

Подробности решения рассказала глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает «Интерфакс-Украина».

«Сейчас мы ожидаем 15 сентября, когда будет внесен государственный бюджет. Я на постоянном контакте с министром финансов. Он закладывает надбавку и для лиц 75+. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень малую пенсию сейчас», – пояснила чиновница.

По ее словам, украинцы, которыи уже больше 75 лет — большую часть своей жизни проработали в советское время, когда не было высоких зарплат, соответственно, начисленная им пенсия — несправедливо низкая.

Согласно официальным даннм, на конец 2019 года в Украине зарегистрировано 9,98 млн человек старше 60 лет и 7,15 млн человек старше 65 лет.

Тем временем, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что не слышал о «предложении» Третьяковой о повышении выплат пенсионерам старше 75 лет.

Также он отметил, что не знает, откуда возьмуться средства на данные выплаты.

«Чтобы компетентно говорить по вопросу, нужно понимать позиции и Минфина, позицию Минсоцполитики, профильных комитетов, и исходя из этого понимать, какими средствами мы сможет оперировать в следующем году. С учетом подготовки бюджета на 2021 год, это возможно, но нужно будет исходить более конкретно, из реалий, в которых мы будем оказываться», – сказал Разумков.

Третьякова в свою очередь напомнила, что в 2020 году Рада уже приняла закон, согласно которым люди старше 80 лет получили доплату в размере 500 грн в месяц до пенсии пожизненно.

«А тому, кому 80+ и он одинок, еще установлена доплата на уход – более 700 грн в месяц», – сказала Третьякова.

Как мы уже рассказывали ранее, с сентября 2020 года некоторые категории украинских пенсионеров смогут рассчитывать на пересмотр и повышение пенсионных выплат.

А также, в Минсоцполитики объявили о подготовке программы повышения пенсий на 2021 год.