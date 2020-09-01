В сентябре 2020 года украинцы не получат дополнительных выходных дней — согласно календарю, в этоv месяце будет 22 рабочих дня и восемь выходных (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 сентября).

Однако, украинцев ждет большое количество не государственных праздников и памятных дней, которые можно отметить в кругу семьи или коллег.

Праздники в Украине в сентябре 2020:

1 сентября — День знаний

2 сентября — День нотариата

6 сентября — День предпринимателя

8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов

9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика

10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств

12 сентября — День программиста, День украинского кино, День физкультуры и спорта

13 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкистов

15 сентября — Международный день демократии

16 сентября — Международный день охраны озонового слоя, День HR-менеджера

17 сентября — День спасателя

19 сентября — День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора

20 сентября — День рекрутера, День работника леса

21 сентября — День мира

22 сентября — День партизанской славы

27 сентября — День машиностроителя, День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников

30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек

Как мы уже рассказывали ранее, в сентября православные будут отмечать сразу несколько важных церковных праздников, среди них: Усекновение главы Иоанна Предтeчи и Рождество Пресвятой Богородицы.

Тем временем, празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана) 18-20 сентября 2020 года в Умани невозможно в связи с распространением COVID-19 в Украине.