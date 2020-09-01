Заболеваемость COVID-19 неуклонно растет. Так за сутки, 31 августа, заболели свыше 260 тысяч человек по всему миру — по состоянию на 1 сентября, заболели 25 488 637 человек (31 августа было 25 223 730).

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

С начала пандемии COVID-19 умерли 850 тысяч 605 человек (31 августа было 846 405, т.е. за сутки скончались более 4 тысяч пациентов).

Свыше 6 миллионов человек болеют в США, почти 4 миллиона заболели в Бразилии, более 3,6 миллионов — в Индии, больше миллиона (1 миллион 48 пациентов согласно обновленным данным оперативного штаба РФ) — в России.

Свыше 600 тысяч болеют в: Перу, Южной Африке, Колумбии.

Больше всего людей умерли от COVID-19 или от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в США — 183 598, Бразилии — 121 381, Индии — 65 288, Мексике — 64 414, Великобритании — 41 589. Высокая смертность была зафиксирована в: Италии, Франции, Испании, Перу, Иране, Колумбии, России.

Напомним, в Украине COVID-19 заболели свыше 123 тысяч 303 человек. Только за прошедшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердили в 2088 случаях.

Мэр Тернополя Сергей Надал заболел COVID-19.