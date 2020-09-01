Украинцам не стоит рассчитывать на рост реальной заработной платы в условиях нового всплеска заболеваний COVID-19.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

При этом в материале издания отмечается, что отмена ограничения зарплат в 47 тысяч гривен в государственном секторе и повышение минимальной зарплаты в сентябре на 6% могут дать краткосрочный импульс.

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Экономист считает, что динамика зарплат демонстрирует достаточно быстрый выход рынка труда из рецессии на фоне COVID-19. Восстановление доходов, добавил он, подтверждают и высокие темпы роста объемов розничной торговли и производства потребительских товаров.

Отметим, согласно опубликованным данным Госстата, рост номинальных и реальных заработных плат в июле ускорилось до 7,6% г/г и 5,1% г/г соответственно. По сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонности и номинальные, и реальные зарплаты выросли на 3,2%.

«Однако ослабление потенциала роста производительности труда в результате социального дистанцирования и ограниченной трудовой мобильности населения будет сдерживать возможности компаний повышать заработные платы высокими темпами», — предупредил Николайчук.

Он также отметил, что заработные платы продолжили активно расти после просадки в марте-апреле и с учетом сезонности уже превысили февральский уровень на 1,7% (в реальном выражении еще на 0,5% ниже).

Напомним, с 1 сентября в Украине должна повысится минимальная зарплата — до 5 тысяч гривен. Правда, с учетом роста минималки предприниматели уже готовятся к повышению единого налога и ЕСВ.