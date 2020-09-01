В Украине сегодня стартует учебный год и 1 сентября дети встретят с хорошей погодой. Не повезет только жителям запада страны.

Подробности сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

На западе ожидаются дожди с грозами, там также существенно холоднее, чем на остальной территории — 24-26 градусов.

Одновременно с этим на севере, в центре, востоке и на юге ожидается ясная погода с температурой 29-35 градусов.

«1 сентября в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, утром и днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях значительные дожди. 1-3 сентября в южных, восточных, центральных областях и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

1 сентября отмечается День знаний – это праздник в Украине и мире в честь начала нового учебного года. Согласно народному календарю, в этот день празднуют Феклу Свекольницу.

Школы, которые находятся в регионах «красной зоны» карантина — не откроют свои двери 1 сентября. В таких школах начало учебного года будет дистанционным.