Жара в Украине задержится и завтра, 3 сентября. При этом местами возможны осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, на востоке, юге, и в большинстве центральных областей удержится жара 30-36 градусов.

На севере 26-29 градусов, только в Сумской области прохладнее. На западе воздух будет еще свежее, там ожидается 20-26 градусов, а утром и вечером даже холоднее.

Дожди возможны кое-где в западных областях, вечером влага дойдет до Житомирской и Винницкой областей. На остальной территории — сухо и солнечно.

В Киеве 3 сентября осадки маловероятны, а жара немного осядет, максимально в столице ожидается +27, +28 градусов. В пятницу уже похолодает.

Народный синоптик Леонид Горбань считает,что снег в Украине может выпасть уже в октябре, а в остальном — осень будет теплой, без резких перепадов температур.