До пяти миллионов украинцев могут остаться без работы в связи с продлением карантинных ограничений в Украине до 31 октября.

Соответствующий прогноз экспертов подтверждают и в Кабмине, передает «24 канал».

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина, уже до конца 2020 года без работы может остаться каждый десятый трудоспособный украинец.

После первой волны в Украине насчитали почти 500 тысяч безработных. Как подчеркивает Михаил Кухар, старший экономист Ukraine Economic Outlook, это только официальные цифры. А реальные данные могут быть в разы выше.

«Ситуация с ростом безработицы – это вообще самое тяжелое следствие коронавирусного кризиса, которые мы имеем сегодня даже в индустриальных странах. Украину, как всегда, как это ни странно, спасло то, что у нас большинство рынка находится в тени, и мы не видели реальных цифр роста этой безработицы», — пояснил эксперт.

Как мы уже рассказывали ранее, уже к началу октября суточный прирост новых пациентов с коронавирусом в Украине может вырасти до 3 тысяч человек. Это загрузит больницы более чем на 80%.

Тем временем, украинцам не стоит рассчитывать на рост реальной заработной платы в условиях нового всплеска заболеваний COVID-19.