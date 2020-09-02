Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Шевченковского района города Киев, округ №117.

Должность: председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики.

Депутатская фракция «Єдність».

Биография, семья, хобби:

Родился 2 апреля 1973 года в городе Ирпень. Жена — Олеся Бродская, в семье трое детей: дочь Анна, сыновья Андрей и Артем. Младший брат Вячеслав Бродский — также депутат Киевсовета.

С четырех лет занимается футболом, в юности играл в составе футбольной сборной Киевской области.

Увлекается горными и водными лыжами, волейболом.

Образование:

1980-1990гг. — Ирпенская средняя школа №3, закончил с золотой медалью.

В 1998 году — Окончил Киевский государственный технический университет строительства и архитектуры, специальность «инженер-экономист».

Трудовая деятельность:

стоимостью 200 тыс грн.

С агитационных палаток Александра Бродского потенциальным избирателям продавали картошку по 10 гривен за 10 килограммов. После этого экс-депутат Киевского областного совета Александр Аронец окрестил кандидата «Маршалом картофелем».

Декларация:

В 2018 году Александр Бродский с женой задекларировали по 32 тысячи долларов, 40 тысяч евро и 290 тысяч грн наличными. В банках размещено около 105 тысяч грн.

Олеся Бродская задекларировала лом золота весом 0,9 кг.

Общий доход депутата составил 120 тыс грн: зарплата в проектно-строительной компании «Укрпроект» и фирме «Макс-Торг«2011».

Из недвижимого имущества семье принадлежат квартира в Киеве, жилой дом и земельный участок в селе Новоселки Киево-Святошинского района Киевской области.

У депутата есть автомобиль Lexus LX570, квадроцикл BRP Commande1000XT, два Segway x2, а также часы Breguet и Hublot.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. О. Телиги, 43, к. 6, (044) 332-60-73

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/brodskui

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/brodskyy

Отчет депутата за 2018 год.