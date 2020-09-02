Доходная часть государственного бюджета Украины в августе перевыполнена на 15,2% — на 13,202 млрд гривен. Дефицит в казне по состоянию на 1 сентября 2020 года составил 19,981 млрд гривен.

Об этом со ссылкой на Государственную казначейскую службу пишет Страна.

Согласно официальной статистики, доходы государственного бюджета в августе составили 100,172 млрд гривен при плане в 86,970 млрд гривен. Таким образом, профицит составил 13,202 млрд гривен.

В то же время доходы общего фонда госбюджета в августе составили 85,389 млрд гривен при плане 71,357 млрд гривен, а специального фонда — 14,783 млрд гривен при плане 15,612 млрд гривен.

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Поступление в бюджет единого социального взноса в прошлом месяце составило 22,650 млрд гривен. При этом еще год назад этот показатель составлял 21,987 млрд гривен.

В период с января по август госбюджет по доходам выполнен на 97,2%. Доходы казны за это время составили 688,628 млрд гривен при плане в 708,610 млрд гривен. Дефицит бюджета к 1 сентября 2020 года составил 19,981 млрд гривен.

За январь-август ЕСВ поступило 185,183 млрд гривен, год назад этот показатель составлял 176,549 млрд гривен.

Как сообщалось ранее, украинцам не стоит рассчитывать на рост реальной заработной платы в условиях нового всплеска заболеваний COVID-19.