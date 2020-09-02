Национальный банк Украины на 2 сентября установил официальный курс доллара на уровне 27,60 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара поднялся еще на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 сентября установлен на таком уровне: 27,6049 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 1 сентября составляет 27,5618 гривен за 1 доллар.

Евро сегодня стоит 33,0721 грн.

Как сообщалось ранее, основателем финансовой пирамиды B2B Jewerly, деятельность которой на днях заблокировала СБУ, был житель Винницы – Николай Гонта. Несмотря на то, что самой фирмы юридически не существует, она обокрала украинцев почти на 7 млрд (6 млрд 750 млн гривен).

При этом сам Николай Гонта говорит, что пока магазины компании продолжают работать, и юристы B2B jewelry якобы готовят иски об опровержении данных о блокировании сети, которую ранее разместили в СБУ.

Украинцам не стоит рассчитывать на рост реальной заработной платы в условиях нового всплеска заболеваний COVID-19.