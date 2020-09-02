Климат Земли меняется по самому худшему сценарию, — к такому выводу пришли ученые из Датского метеорологического института и Лидского университета.

Об этом сообщает EurekAlert !.

По информации ученых, ледовые щиты Гренландии и Антарктики, таяние которых стремительно ускоряется, уже привели к поднятию уровня моря на 1,8 сантиметра с 1990-х годов. В частности, таяние Антарктического ледового щита привело к поднятию уровня моря на 7,2 миллиметра, а Гренландского — на 10,6 миллиметра.

Исследователи убеждены, что в случае сохранения темпов таяния ледовых щитов уровень моря поднимется еще на 17 сантиметров. Это, в свою очередь, может привести к тому, что к концу столетия 16 миллионов человек будут страдать от ежегодных паводков.

Билл Гейтс прогнозирует человечеству более страшную проблему, чем COVID-19. Американский миллиардер и основатель Microsoft говорит, что уже в ближайшие десятилетия Земля столкнется с катастрофическими бедами, вызванными изменением климата.

Ученые в Университете Саутгемптона считают, что климат Земли может радикально изменится уже в ближайшее время — он вернется к показателям периода плиоцена, который был от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад.