Стало известно, какие категории украинцев могут рассчитывать на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

На сегодняшний день, в Украине бесплатно сдать ПЦР-тест на COVID-19 могут:

Пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и требуют лабораторной диагностики для определения возбудителя заболевания.

Пациенты с ключевымы признаками коронавирусной болезни.

Пациенты, которые выздоровели от коронавирусной болезни и продолжают амбулаторное лечение.

Лица, контактировавшие с больными коронавирусом.

Отмечается, что данный перечень официально утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины.

«Сейчас после завершения 14 дней самоизоляции необходимо сделать тестирование методом ПЦР и после этого завершить самоизоляцию. На этой неделе в стандарт медицинской помощи, в алгоритм тестирования будут внесены изменения. Самоизоляцию мы можем разрешить оставить на 14-й день без ПЦР-тестирования, при отсутствии клинических симптомов. Оно будет сдвинуто на 7-9 день и это позволит завершить самоизоляцию раньше», – пояснил Ляшко.

Как мы рассказывали ранее, лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко около 2 недель борется с COVID-19. Накануне она вышла на связь и рассказала о том, как возвращается к нормальной жизни.

А также украинцев предупредили, что осенью и зимой 2020-2021 годов помимо коронавируса украинцев будет «косить» один из самых страшных штаммов гриппа — вирус A/Hong Kong (H3N2).