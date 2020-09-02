Главные симптомы коронавируса — это: лихорадка, сухой кашель и затруднение дыхания.

Об этом в ходе брифинга напомним главный санитарный врач Виктор Ляшко.

При этом он добавил, что эти симптомы могут быть как сильно выражены, так и нет – заболевание может протекать без симптомов:

«Мы имеем три главных симптома, которые признаны центрами по контролю за заболеваемостью, – это лихорадка (повышение температуры), сухой кашель и затруднения дыхания».

Всемирная организация здравоохранения ранее предоставляла рейтинг симптомов на основе проведенных анализов:

лихорадка – наблюдается у 88% всех заболевших;

сухой кашель (67%);

слабость (38%);

затруднение дыхания (18%);

боль в горле (13%);

головная боль (13%);

боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота (5-10%).

Также симптомами являются насморк, диарея и кашель с кровью. Специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на заболевание коронавирусом, являются потеря ощущения вкуса и запаха.

Напомним, медсестра из Австралии назвала новый и нестандартный симптом коронавируса.

За сутки в Украине от COVID-19 скончалось более полусотни человек. Кроме того, был установлен новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19), зафиксировано 2495 новых случаев.