Главные симптомы коронавируса — это: лихорадка, сухой кашель и затруднение дыхания.
Об этом в ходе брифинга напомним главный санитарный врач Виктор Ляшко.
При этом он добавил, что эти симптомы могут быть как сильно выражены, так и нет – заболевание может протекать без симптомов:
«Мы имеем три главных симптома, которые признаны центрами по контролю за заболеваемостью, – это лихорадка (повышение температуры), сухой кашель и затруднения дыхания».
Всемирная организация здравоохранения ранее предоставляла рейтинг симптомов на основе проведенных анализов:
лихорадка – наблюдается у 88% всех заболевших;
сухой кашель (67%);
слабость (38%);
затруднение дыхания (18%);
боль в горле (13%);
головная боль (13%);
боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота (5-10%).
Также симптомами являются насморк, диарея и кашель с кровью. Специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на заболевание коронавирусом, являются потеря ощущения вкуса и запаха.
Напомним, медсестра из Австралии назвала новый и нестандартный симптом коронавируса.
За сутки в Украине от COVID-19 скончалось более полусотни человек. Кроме того, был установлен новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19), зафиксировано 2495 новых случаев.