Мужчина попытался сжечь себя на собственном огороде в Томаковском районе Днепропетровской области.
Подробности чрезвычайного происшествия сообщает «Оперативная служба новостей» со ссылкой на директора Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радия Шевченко.
Как стало известно, у мужчины накануне был диагностирован инсульт. А покончить с собой он решил, когда оказался один дома.
Он поджег себя, предварительно облившись бензином.
Пострадавший получил термические ожоги 95% тела 2-3-4-й степеней тяжести, обожжены также дыхательные пути. Также у него дигностирован травматический шок третьей степени.
В крайне тяжелом состоянии потерпевшего госпитализировали в Марганецкую городскую больницу.
В настоящее время медики не могут дать прогнозов касательно его дальнейшего состояния.
Как мы уже рассказывали ранее, руководительница всеукраинской общественной организации «Объединение добровольцев» Елена Живко облила себя бензином и попыталась поджечь себя во Львове.
А также, появились подробности о девушке, которая устроила самосожжение возле римо-католического храма в Запорожье.