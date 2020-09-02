Мужчина попытался сжечь себя на собственном огороде в Томаковском районе Днепропетровской области.

Подробности чрезвычайного происшествия сообщает «Оперативная служба новостей» со ссылкой на директора Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радия Шевченко.

Как стало известно, у мужчины накануне был диагностирован инсульт. А покончить с собой он решил, когда оказался один дома.

Он поджег себя, предварительно облившись бензином.

Пострадавший получил термические ожоги 95% тела 2-3-4-й степеней тяжести, обожжены также дыхательные пути. Также у него дигностирован травматический шок третьей степени.

В крайне тяжелом состоянии потерпевшего госпитализировали в Марганецкую городскую больницу.

В настоящее время медики не могут дать прогнозов касательно его дальнейшего состояния.

Как мы уже рассказывали ранее, руководительница всеукраинской общественной организации «Объединение добровольцев» Елена Живко облила себя бензином и попыталась поджечь себя во Львове.

А также, появились подробности о девушке, которая устроила самосожжение возле римо-католического храма в Запорожье.