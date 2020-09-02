Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 02 вересня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement🕖 Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 02 вересня 2020 року🇺🇦 Слава Україні!Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована нашими воїнами. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.Минулої доби, 01 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню. Зокрема, у районі Водяного, зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та АГС-17. Також ворожі провокації мали місце на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорськ, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомету та Мар’їнки, де відмічено кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. В усіх випадках дії ворога були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам. Українські захисники зброю у відповідь не застосовували.Від початку поточної доби, 02 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу. Однак українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками.🇺🇦 Слава Україні!

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Dienstag, 1. September 2020