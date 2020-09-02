На Донбассе умерла одна из террористок Ольгя Ярославцева, которая ранее была медсестрой в батальоне «Сомали» ликвидированного главаря оккупантов Михаила Толстых («Гиви»).

Об этом в своем Telegram-канале написал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Согласно предварительной информации, причиной смерти пособницы боевиков стало самоубийство.

«200 бригада. 25-26.08.2020 Ольга Ярославцева пошла на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Предварительно суицид», – написал он.

Ранее, Ярославцеву внесли в базу на сайте «Миротворец». В ее досье содержится информация о том, что 38-летняя террористка была родом из Донецка, она являлась близкой подругой боевика Гасанова.

Как мы уже рассказывали ранее, украинские военнослужащие обнаружили два тайника с боеприпасами террористов на оккупированном Донбассе.

Также стало известно, что с начала перемирия на Донбассе боевики «ЛДНР» понесли потери в количестве девяти человек убитыми и 15 ранеными.