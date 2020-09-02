Боль в животе также может быть симптомом коронавирусной инфекции (COVID-19).

Одной из первых об этом сообщила 37-летняя медсестра из Австралии, сообщает The Mirror.

Женщина поняла, что у нее COVID-19, из-за боли в животе.

«Она определила, что у нее боль в животе, которая обычно не считается симптомом COVID-19, но она была невероятно мудра и определила, что это симптом, который может быть вызван COVID-19. Она пошла и сдала анализы, и результат оказался положительным», — сказал заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Стивен Майлз.

Он подчеркнул, что все могут пройти тестирование, если будут жалобы на самочувствие.

В мае исследование, опубликованное Королевским колледжем врачей, показало, что у ряда пациентов с коронавирусом во Франции были боли в животе, при этом проблем с легкими не было.

«Хотя коронавирус считают респираторным вирусом, который в основном передается через дыхательные пути, первичное или вторичное оральное заражение может быть причиной этих абдоминальных симптомов», — сказали исследователи.

Напомним, пока главными симптомами коронавирусной инфекции считаются: повышенная температура, кашель и потеря обоняния, вкуса.

Как сообщалось ранее, за сутки в Украине от COVID-19 скончалось более полусотни человек. Кроме того, был установлен новый антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19), зафиксировано 2495 новых случаев.

В первый день учебного года в Бердянске у одного из учеников общеобразовательной школы №4 подтвердили диагноз коронавирусная инфекция (COVID-19).