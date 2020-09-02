Осенью и зимой 2020-2021 годов помимо коронавируса украинцев будет «косить» один из самых страшных штаммов гриппа — вирус A/Hong Kong (H3N2).

Об этом в комментарии «КП» в Украине» рассказала вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Алла Мироненко.

При этом, по данным ВОЗ, в этом году в состав противогриппозной вакцины ученые включили четыре штамма гриппа:

вирус A/Guangdong-Maonan (H1N1);

вирус A/Hong Kong (H3N2);

вирус B/Washington (Victoria);

вирус B/Phuket (Yamagata).

Пока украинские вирусологи не могут сказать, совпадут ли штаммы, что вошли в состав вакцин, с теми, которые будут циркулировать в этом эпидемическом сезоне. Однако утверждают, что опасаться стоит именно вируса A/Hong Kong (H3N2).

«Гонконг» – это то, что мы ждем и чего боимся», – подчеркнула Мироненко.

По ее словам, заражение указанными выше штаммами гриппа зачастую приводит к проблемам со здоровьем для людей пожилого возраста с хроническими болезнями. Например, у таких пациентов борьба с вирусом всегда является тяжелой и часто не обходится без последствий.

Напомним, министерство здравоохранение фиксирует новый антирекорд суточной заболеваемости COVID-19 в Украине — 2495 новых случаев. Одновременно с этим от COVID-19 1 сентября скончалось более полусотни человек. При этом, несмотря на то, что осень только началась, вскоре заполненность больничных коек может вырасти до 50%.