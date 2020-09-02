Россию может ожидать введение новыых международных санкций, после того, как в организме российского оппозиционного политика Алексея Навального были обнаружены следы яда «Новичок».
Такое мнение выразил спике правящего в ФРГ блока, передают РИА Новости.
Немецкие власти уже заявили, что осуждают покушение на Навального и требуют от властей России объяснений случившегося.
Тем временем, канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что медицинские исследования «однозначно» указывают на наличие в организме Навального следов вещества группы «Новичок».
По ее мнению, те, кто отравил политика, таким образом намеревались «заставить его замолчать».
«Преступление против Алексея Навального направлено против фундаментальных ценностей и прав, которые мы отстаиваем», — подчеркнула Меркель.
Как мы уже рассказывали ранее, специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Тем самым были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».
Тем временем, у Путина отвергают всяческие обвинения в причастности к отравлению главного российского оппозиционера Алексея Навального.