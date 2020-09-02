Россию может ожидать введение новыых международных санкций, после того, как в организме российского оппозиционного политика Алексея Навального были обнаружены следы яда «Новичок».

Такое мнение выразил спике правящего в ФРГ блока, передают РИА Новости.

Немецкие власти уже заявили, что осуждают покушение на Навального и требуют от властей России объяснений случившегося.

Тем временем, канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что медицинские исследования «однозначно» указывают на наличие в организме Навального следов вещества группы «Новичок».

По ее мнению, те, кто отравил политика, таким образом намеревались «заставить его замолчать».

«Преступление против Алексея Навального направлено против фундаментальных ценностей и прав, которые мы отстаиваем», — подчеркнула Меркель.

Как мы уже рассказывали ранее, специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Тем самым были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Тем временем, у Путина отвергают всяческие обвинения в причастности к отравлению главного российского оппозиционера Алексея Навального.