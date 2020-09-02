Еврейский дипломат призвал Украину всеми силами предотвратить проявления антисемитизма по отношению хасидам, которые совершают паломничество в Умань.

С таким заявлением выступил посол Израиля в Украине Джоэл Лион, передает пресс-служба посольства.

Он прибыл Умань с официальным визитом накануне Рош ха-Шана для ознакомления с подготовкой города и области накануне празднования еврейского нового года.

В рамках своей поездки он провел ряд встреч с главой Черкасской ОГА Сергеем Сергийчуком, мэром Умани Александром Цебрием, руководителями Национальной полиции, больниц и ГСЧС, а также с представителями Брацлавского хасидизма.

«Важно координироваться с местным руководством, чтобы предотвратить вспышки COVID-19 в городе. Я обратился с просьбой ко всем официальным лицам, я встретился с ними, чтобы сделать все возможное для уменьшения напряжения в городе и во избежание дальнейших актов антисемитизма», — отметил Лион.

С сегодняшнего дня, 2 сентября, правоохранительные органы Умани перешли на усиленный режим работы.

Как мы уже рассказывали ранее, в ночь на 1 сентября в одном из супермаркетов Умани избили хасида.

А также, в ночь на 28 августа в Умани произошли столкновения между местными жителями и хасидами, которые приехали встречать еврейский Новый год Рош ха-Шана.