В России решили наградить ветеранов, которые вели борьбу с «бойцами националистического подполья Украины, Беларуси и Прибалтики».

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает Zavtra.

Согласно документу, российские ветераны получат дополнительные выплаты в размере 75 тысяч рублей.

Она положена гражданам России, которые проживают в РФ, Латвии, Литве или Эстонии, являются инвалидами и участниками Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и госбезопасности, принимали участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года (за исключением тех, кто уже получил такую выплату к юбилею Победы как ветеран Великой Отечественной войны).

Напомним, в указанный период — с 1944 по 1951 годы — на территории Украины действовала в том числе Украинская повстанческая армия (УПА) — годы существования — с 1942 по 1949 годы.

Как мы уже рассказывали ранее, согласно данным Министерства обороны за период с 1 января 2020 года по 25 августа 2020 на Донбассе погибли 45 военнослужащих ВСУ.

А также, президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» III степени воинов ВСУ, которые погибли в результате обстрела боевиками в конце июля.