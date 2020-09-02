Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 3623, согласно которому начнется переход от бумажных трудовых книжек к электронному формату.

Подробности сообщает телеканал «112 Украина».

Согласно принятому документу, предусматривается постепенный переход с бумажных трудовых книжек на электронный учет в течение пяти лет. За этот срок в Государственный реестр застрахованных лиц должны перенести сведения из привычных трудовых книжек.

Все это время можно будет использовать как бумажный так и электронный вариант трудовой книжки.

Также законопроектом предусматривается следующее:

внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий документов (трудовой книжки, справок и т.п.) работником и работодателем с обязательным наложением электронной подписи;

обязательную выдачу работодателем после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Госреестр оригинала бумажной трудовой книжки под роспись;

обязательное внесение работодателем по требованию работника в бумажную трудовую книжку записей о приеме на работу, переводе и увольнении;

появление возможности автоматического назначения пенсии (без личного обращения лица) с сохранением права отсрочки выхода на пенсию. При переносе назначения пенсии и продолжении трудовой деятельности размер пенсии должен повышаться на 0,5-0,75%.

Также в случае автоматического начисления пенсии, будет предусматриваться помощь программы Государственного реестра для рассчета самого выгодного варианта для начисления пенсии.

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