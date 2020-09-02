В России сделали скандальное заявление об экстремистах, которых якобы готовят в Украине для дестабилизации обстановки в Беларуси.

Такое мнение выразил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он утверждает, что их цель — «раскачивание ситуации в республике и перевод мирных протестов в горячую фазу».

Лавров утверждает, что в Украине якобы находятся лагеря для подготовки таких экстремистов, в частности, в Волынской и Днепропетровской областях.

«Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и «Трезубец» Степана Бандеры, и С-14, есть «Национальный корпус», есть «Правый сектор». Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси», — заявил он.

Российский министр заявил, что спецслужбам РФ и Беларуси стоит «пристально заняться этим вопросом».

«По нашим оценкам, порядка двухсот экстремистов натренированных на украинской территории сейчас находятся в Республике Беларусь», — заявил Лавров.

Как мы уже рассказывали ранее, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что смена власти в стране приведет к настоящей «резне». При смене власти в стране, его сторонников ждет «не люстрация, а резня».

Тем временем, министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам.