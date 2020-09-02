На Донбассе пропали без вести около 70 украинских военнослужащих. И их количество постепенно уменьшается.

Об этом пишет «РБК-Украина».

При этом учет пропавших без вести среди гражданского населения не ведется. По мере идентификации неопознанных тел пропавшие военные переходят в разряд погибших.

По словам источника издания в силовых структурах, несколько лет назад поиск пропавших и погибших в зоне проведения Операции Объединенных Сил изменился. Гражданская миссия «Черный тюльпан» отошла от этого процесса и сейчас им занимается только проект Вооруженных сил Украины «Эвакуация 200».

Стало известно, сколько бойцов ВСУ погибли на Донбассе с начала 2020 года. Согласно официальным данным, в зоне проведения ООС погибли 45 военнослужащих Украины.