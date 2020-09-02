Создатели нервно-паралитического вещества «Новичок» не верят, в то что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили именно этим ядом.

Заявление немецких специалистов авторы яда назвали т «политической ерундой», передает «РИА Новости».

Так, биохимик Леонид Ринк утверждает, что симптомы Навального якобы не похожи на отравления «Новичком» и утверждает, что отравление оппозиционера этим ядом «привело бы к его смерти, а не к коме».

Другой разработчик вещества Владимир Углев также назвал симптомы Навального нестандартными для отравления «Новичком».

«Первые признаки – это подергивание мышц, потоотделение, судороги. А тут – сразу же в кому. Возможно, добавили что-то для прикрытия самого вещества. Но я пока не убежден на 100%, что это А-234, которым пытались отравить Скрипалей, пока не будет масс-спектрографического анализа», – заявил Углев.

Ранее мы уже рассказывали, что один из разработчиков яда «Новичок», бывший сотрудник Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии Вил Мирзаянов считает, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен другим веществом.

А сегодня, военные токсикологи Бундесвера нашли доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок» в организме Навального.