Лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко около 2 недель борется с COVID-19. Накануне она вышла на связь и рассказала о том, как возвращается к нормальной жизни.

Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

«Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже… А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», — написала Тимошенко.

Одновременно с этим, журналист Тарас Березовец заявил, что Тимошенко находится у себя дома на самоизоляции, где проводит регулярные встречи с политиками и депутатами.

Ранее народный депутат от «Батьківщини» Вадим Ивченко опровергал информацию о том, что Юлия Тимошенко подключена к аппарату ИВЛ.

Также сообщалось о том, что COVID-19 обнаружили у в и. о. начальника управления образования Ровненской области Александра Набочука. Положительный тест на COVID-19 получил на днях и мэр Тернополя Сергей Надал.