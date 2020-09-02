Украинское правительство намерено взять кредит в размере 100 миллионов долларов на восстановление Донбасса.

Соотвествующее решение было принято Кабинетом министров, а подробности рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня мы рассмотрим важные реинтеграционные постановления, которые позволят ускорить получение займа от Международного банка реконструкции и развития. Это $100 млн на восстановление территорий, пострадавших в результате российской агрессии на востоке Украины», – сказал Шмыгаль.

Кредитные средства планируют направить на улучшение транспортной инфраструктуры, на восстановление сельского хозяйства в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, Украина уже начала разработку амбициозной экономической стратегии для Донбасса. Дорожную карту надеются представить уже в сентябре.

Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе пропали без вести около 70 украинских военнослужащих. И их количество постепенно уменьшается.

Также сообщалось, что Верховная Рада не рассматривает вариант амнистии для боевиков на Донбассе.