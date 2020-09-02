В Украине изменили ограничения на въезд для иностранных граждан. Теперь Кабмином запрещен въезд в Украину на срок до двух суток иностранцев, прибывающих транзитом.

Решение было принято правительством сегодня, 2 сентября.

Таким образом, была исключена возможность для хасидов-паломников «прикрывать» свои поездки в Умань.

Ранее, паломники из Израиля прибывали в аэропорт Борисполь и показывали пограничникам билет на следующий рейс из аэропорта Жуляны, декларируя транзитный въезд.

Однако, после прохождения паспортного контроля на самом деле направлялись в Умань.

Теперь въезд на основании транзита прямо запрещен.

«Тем самым Украина также закрыла наземные границы для граждан Молдовы, которые использовали транзит для легальных поездок в Беларусь, Россию и тому подобное», — отмечает издание.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина закрывает границы для въезда иностранцев на период с 29 августа до 28 сентября включительно. Это вызвано ростом количества инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Тем временем, еврейский дипломат призвал Украину всеми силами предотвратить проявления антисемитизма по отношению хасидам, которые совершают паломничество в Умань.