Осенью в Украине будет два бабьих лета, а также ожидаются периодические дожди.

Прогноз погоды на осень в Украине дал народный синоптик Владимир Деркач, передают Факты. Согласно его прогнозу, начало сентября в Украине будет умеренно теплым днем и прохладным ночью.

«Уже в середине первой декады температура повысится. Тепло будет и почти всю второю декаду сентября, и только затем температура снизится. Также возможны кратковременные дожди. Последняя десятидневка сентября тоже порадует хорошей погодой, ее можно будет считать бабьим летом. Умеренное тепло днем, прохладные ночи, но без заморозков, и отсутствие дождя – вот таким будет конец сентября», – рассказал синоптик.

Октябрь в Украине начнется с тепла, но уже в середине первой декады — погода начнет портиться.

«Задождит, температура снизится. Правда, это продлится недолго, через несколько дней потеплеет. Это потепление захватит и начало второй десятидневки месяца. Затем погода будет прохладной и с дождями, но не очень сильными. А под конец декады снова потеплеет на несколько дней. Последние десять дней октября ожидаются прохладными, по ночам возможно сильное снижение температуры и даже заморозки», – подчеркнул он.

Ноябрь будет дождливым, а в середине месяца придет второе бабье лето, прогнозирует Деркач.

«Это тепло захватит и первые дни второй декады ноября. А с средины месяца погода испортится, придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег. К счастью, снижение температуры продлится всего 2 – 3 дня, потом снова потеплеет. В третей декаде ноября температура хотя и снизится, но не критически – минусовая будет наблюдаться по ночам и изредка днем», – резюмировал он.

Как мы уже рассказывали ранее, снег в Украине может выпасть уже в октябре, а в остальном — осень будет теплой, без резких перепадов температур.

А также, жара в Украине задержится и завтра, 3 сентября. При этом местами возможны осадки.